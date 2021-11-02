Исследование: за год спрос на водителей в Татарстане вырос на 80%

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза — на 77%. В Татарстане он за год увеличился на 80 %. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране, сообщает компания HeadHunter.

«Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67,7 тыс. рублей. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94 тыс. рублей), на втором — Республика Саха (92,9 тыс. рублей), на третьем — Магаданская область (92,3 тыс. рублей)», — отмечают специалисты.

При этом самые низкие зарплаты водителям предлагают в Ярославской области (55,6 тыс. рублей), Нижегородской области (55,6 тыс.), Республике Адыгея (52,4 тыс.) и Самарской области (56 тыс.), а также в Татарстане (56,3 тыс. рублей).

Среднее зарплатное предложение для водителей разнится в зависимости от специализации. К примеру, в Татарстане водителям такси в 2021 году в среднем предлагают 60 тыс. рублей, водителям-курьерам — 50 тыс., водителям грузового транспорта — 56 тыс., а персональным водителям — 45 тыс. рублей. При этом на одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме, а в Татарстане — 2,6 резюме.