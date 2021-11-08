Исследование: за год бюджет на покупки в черную пятницу вырос на треть

Каждый восьмой житель России планирует закупиться в черную пятницу на сумму в среднем 18,5 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом 65% респондентов не верят в черную пятницу и считают ее обманом покупателей. Каждый седьмой (14%) уверен, что в ноябрьскую распродажу можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Больше всего доверия у молодежи до 24 лет (31%), меньше — у граждан старше 45 лет (8%).

«69% россиян не планируют покупать товары и услуги в ноябрьскую распродажу, 12% готовы потратиться. Чаще остальных планируют покупки в черную пятницу опять же россияне до 24 лет (23%)», — говорится в сообщении сервиса.

Средний бюджет на покупки составляет 18,5 тыс. рублей — это на треть больше чем в 2020 году (13,8 тыс. рублей). Чаще всего россияне планируют покупать одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), гаджеты (8%).