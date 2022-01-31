Исследование: юрист по трудовому праву в Казани может заработать до 100 тыс. рублей

Юрист по трудовому праву в Казани может зарабатывать до 100 тыс. рублей месяц. В то же время средняя зарплата специалистов, исходя из стажа и запросов компании, здесь достигает 50 тыс. рублей. Об этом говорится в из исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

По данным аналитиков, наиболее выгодные предложения делаются кандидатам с опытом работы в крупных компаниях, где численность персонала составляет от 1 тыс. человек. При этом опыт соискателя не должен быть менее семи лет. Также работодатели ценят знания английского языка и опыт работы в международных организацих.

Наиболее высокий зарплатный диапазон юристам по трудовом праву предлагают в Москве — до 180 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 150 тыс.

«В Казани сотрудник на такой должности может зарабатывать от 35 до 40 тыс. рублей, если он имеет высшее юридическое образование, опыт судебной практики по трудовым спорам, а также стаж работы от двух лет. Также важным требованием является знание нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, гражданского и трудового права», — отмечается в исследовании.

На зарплату в 40–45 тыс. рублей могут претендовать специалисты, которые вдобавок к вышеперечисленному имеют опыт работы юристом по трудовому праву от двух лет. 45–62 тыс. — с опытом работы в ретейле и стажем юриста по трудовому праву от пяти лет.

Максимум — от 62 до 100 тыс. рублей — доступен юристам с опытом работы в организациях со штатом более 1 тыс. человек и стажем от семи лет. Также от них потребуется знание английского языка на разговорном либо свободном уровне и опыт работы в международных компаниях.

«Средний портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 38 лет, женщина, 100% имеют высшее образование, 50% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет четыре года. К переезду готовы только 18% специалистов», — отмечают аналитики.