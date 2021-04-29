Исследование: Вахтовики из Татарстана рассчитывают на зарплату в 67 тысяч рублей

Среди соискателей из Татарстана вахтовым методом работы интересуются лишь 5,2%. Заработная плата, на которую в среднем они рассчитывают, составляет 67 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«За последние два месяца на вахтовые вакансии в Татарстане приходится 4,1% от всех предложений на рынке труда. Средняя зарплата, предлагаемая вахтовикам, составляет 82 тыс. рублей, однако сумма серьезно зависит от профессиональной сферы. Так, самое высокое вознаграждение предлагают в сферах „Высший менеджмент“ (139 тыс.), „Наука, образование“ (105 тыс.), „Инсталляция, сервис“ (101 тыс.). Самые скромные зарплаты работодатели предлагают вахтовикам в сферах „Безопасность“ (58 тыс.), „Продажи“ (66 тыс.), а также „Туризм, гостиницы, рестораны“ (69 тыс.)», — сказано в сообщении.

Среди соискателей из Татарстана наиболее высокие запросы наблюдаются среди представителей сферы «Добыча сырья» — 109 тыс. рублей, а также у высшего менеджмента — 90 тыс. рублей. Самые скромные зарплатные ожидания в размере 50 тыс. рублей у желающих трудиться вахтовым методом, разметивших резюме в сферах «Административный персонал», «Искусство, медиа» и «Безопасность».