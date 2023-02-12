Исследование: в журналистике и архитектуре казанцы больше доверяют мужчинам

Несмотря на то, что в журналистике и сфере архитектурного проектирования работают больше женщин, казанцы привыкли в этих сферах больше доверять специалистам мужского пола, выяснил SuperJob. Сервис опубликовал результаты опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Казани.

Женщинам больше доверяют в бухгалтерии, фармацевтике, преподавании. Причем как мужчины, так и женщины. При этом именно в этих профессиях работают больше женщин, чем мужчин. Так, среди бухгалтеров 91% – женщины, среди фармацевтов — 83%. 3 из 4 педагогов — представительницы прекрасной половины человечества, и доверяют чаще им (45% мужчин и 42% женщин).

Мужчин больше в инженерных специальностях – 94% ИТР — представители сильного пола, и доверяют им больше, чем женщинам. Выбор в их пользу сделали 70% мужчин и 60% женщин. Аналогичная ситуация складывается с водителями: мужчинам за рулем больше доверия как со стороны сильного, так и слабого пола (86 и 74% соответственно).

При этом в профессиях, где соотношение полов составляет примерно 50 на 50: юристы, повара, фотографы, — уровень доверия тут выше к специалистам-мужчинам со стороны потенциальных клиентов обоих полов.

«Среди женщин-специалистов горожане чаще наделяют кредитом доверия парикмахеров, бухгалтеров и фармацевтов», – говорится в исследовании.