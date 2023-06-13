Исследование: В Татарстане семье с ребенком нужно более 8 лет, чтобы накопить на квартиру

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К началу этого года семьям с одним ребенком в Татарстане необходимо минимум более 8 лет, чтобы накопить на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости, — это на полтора года больше, чем на начало 2022-года. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Согласно инфографике, республика оказалась на 66-м месте среди российских регионов по доступности жилья. Если на начало 2022 года семье с одним ребенком нужно было копить на квартиру 6,5 лет, то на начало 2023-го — 8,1.

В среднем стоимость квартиры площадью 60 кв. метров составила 7,7 млнр рублей.

Лидерами рейтинга регионов России по доступности жилья стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в аутсайдерех — Севастополь, Кабардино-Балкария и Крым. Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в I квартале 2023-го снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что цены на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты.