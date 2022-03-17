Исследование: в ПФО вырос уровень профессиональной конкуренции

В Приволжском Федеральном округе активность работодателей за прошлую неделю заметно снизилась, а активность соискателей выросла. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«В ПФО активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4% относительно недели с 14 по 20 февраля. При этом активность соискателей выросла на 8,5%. Это повлияло на изменение соотношения количества активных резюме на одну вакансию, который показывает уровень конкуренции на рынке труда. Он вырос с 3,6 до 4,5 резюме на одну вакансию», - сказано в сообщении.

Соотношение количества активных резюме на одну вакансию в Татарстане на прошлой неделе составило 4,5 резюме. Комфортным для рынка труда показателем считается 5-6 резюме на одну вакансию. На протяжении всего предыдущего года в большинстве регионов наблюдалась заметная разница между спросом и предложением, которая провоцировала нехватку кадров во многих сферах. События последних недель усилили уровень профессиональной конкуренции, но, несмотря на это в первой половине марта в большинстве регионов Поволжья кадровый голод сохраняется, считают эксперты.