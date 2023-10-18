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Руc Тат
Общество 18 октября 2023 11:39

Исследование: в чатах и мессенджерах состоят 76% жителей России

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В различных чатах и мессенджерах состоят 76% жителей России. Такие данные приводит Социологическое агентство «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы»), которое проанализировало медиапотребление россиян, в частности, какие каналы они предпочитают для общения.

Согласно исследованию, в семейных и дружеских чатах присутствуют 46% респондентов, а 20% опрошенных именно из них узнают все главные новости.

Самым популярным мессенджером в стране по-прежнему остается WhatsApp – им пользуются 67% опрошенных. На втором месте по популярности находится Telegram, его предпочитают 46% опрошенных.

Замыкает тройку VK Мессенджер – им пользуются 21% россиян. С ростом интереса к данному мессенджеру связывают падение интереса к WhatsApp сразу на 10 процентных пунктов в сравнении с показателями прошлого года.

#соцсети #мессенджер #исследование
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