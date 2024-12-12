Исследование: в 2024 году доходы почти половины жителей Казани выросли

За последний год 46% казанцев повысили уровень своих доходов и 43% начали ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок год и более. Такие результаты показал второй замер Индекса финансовых достижений – исследование ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.

Согласно результатам Индекса, за 2024 год казанцы сумели существенно улучшить свое благосостояние. У 27% респондентов доходы выросли в пределах 10%, 17% смогли увеличить доходы на 30%, еще 2% респондентов удвоили свой доход. В общей сложности доходы в 2024 году выросли у 46% казанцев. Еще у 46% опрошенных благосостояние осталось на уровне прошлого года.

63% жителей Казани сейчас владеют собственным жильем, не обремененным никакими залогами (рост за год на 30 п.п). Еще у 13% ипотечный кредит за квартиру или дом выплачен более чем наполовину, у 12% - на 50% или менее. 33% респондентов собираются до конца года взять льготную семейную ипотеку по новым условиям.

Индекс показал, что стоимость основного имущества казанцев (недвижимость, депозиты, автомобили, ценные бумаги и т.д.) за год выросла: у 80% респондентов, обслуживающих кредиты, она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 65% из них - существенно). Этот показатель за год вырос на 19 п.п.: в конце 2023 года только 46% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов.

Возможно, что на соотношение стоимости имущества и обязательств повлияло и то, как казанцы умеют управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 50% респондентов нет непогашенных кредитов, еще 35% обслуживают только один займ.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило казанцам перейти к долгосрочному финансовому планированию. Если в конце 2023 года 54% респондентов не имели никаких финансовых целей и планов по их достижению, то сейчас количество таковых сократилось до 21% (-33 п.п). Число опрошенных, которые строят планы на срок год и более, напротив, выросло за последний год на 23 п.п., до 43%.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили казанцам увеличить объем сбережений: доля респондентов, которым финансовой подушки безопасности хватит на год, сейчас составляет 17% (рост на 16 п.п.), а количество опрошенных, у которых вообще нет сбережений, снизилось за год на 22 п.п., до 29%.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений, казанцы набрали в этом году 48,9 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (89 баллов, +30,95 балла к уровню 2023 года), наличии собственного жилья (78,4 балла, +31), стоимости имущества (70,4 балла, +17,2) и динамике доходов (59,9 балла). Общее значение Индекса по сравнению с первым замером выросло на 5,6 балла.

«Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов – как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе – инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)», - говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Шкала Индекса финансовых достижений:

Мастер 91-100 баллов

Кандидат в мастера 81-90 баллов

Первый взрослый разряд 56-80 баллов

Второй взрослый разряд 40-55 баллов

Третий взрослый разряд 20-39 баллов

Первый юношеский разряд 0-19 баллов

Баллы по регионам:

1 Воронежская область 50,2

2 Москва 49,4

3 Нижегородская область 49,3

4 Республика Татарстан 48,9

5 Санкт-Петербург 48,8

6 Челябинская область 48,3

7 Волгоградская область 47,9

8 Пермский край 47,8

9 Свердловская область 47,7

10 Республика Башкортостан 47,7

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*Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре 2024 года в 27 субъектах РФ (в крупнейших городах каждого региона). Выборка для опроса составила не менее 3,8 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и проч. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов и федеральных округов. При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.