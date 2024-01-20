Исследование: татарстанцы гордятся экспортом грузовиков, шин, нефтепродуктов и чак-чака

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Татарстанцы хорошо осведомлены о том, какую продукцию республика экспортирует за рубеж. Больше всего они гордятся грузовиками, нефтепродуктами, вертолетами, самолётами, сельскохозяйственными товарами и удобрениями. Данными такого исследования на заседании экспертного клуба «Волга» поделился руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«На вопрос о том, продажа каких товаров за рубеж вызывает особую гордость, татарстанцы отвечали: грузовики, вертолеты и самолёты, нефть и нефтехимия, автомобильные шины, сельскохозяйственные товары и удобрения. Из продуктов питания они назвали чак-чак», — сообщил спикер.

По его словам, жители республики достаточно хорошо осведомлены о том, какие товары Татарстан экспортирует в другие страны, однако не очень хорошо разбираются в том, куда именно отправляется продукция. Жители уверены, что большую часть продают в страны ближнего зарубежья, тогда как по официальной статистике большинство товаров экспортируются в дальнее зарубежье.