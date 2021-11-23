Исследование: спрос на дворников в ноябре вырос в 2,2 раза

С начала ноября в Татарстане спрос на дворников вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца в республике открыто более 200 вакансий, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Чаще всего вакансии для дворников открывают компании из отрасли розничной торговли, сферы гостиничного бизнеса и общепита, а также строительные организации и ЖКХ. В 87% случаев опыт работы не требуется. В обязанности, как правило, входят уборка улиц, в частности, своевременная уборка снега и сколка льда, обработка противогололедными реагентами, а также выполнение работ по благоустройству дворовых территорий», – сказано в сообщении.

В ноябре в Татарстане дворникам предлагают в среднем 19,5 тыс. рублей, что на 1,2 тыс. больше прошлогодних показателей. Средняя зарплата, которую предлагают дворникам в России, составляет 27,4 тыс. рублей, что на 3 тыс. больше, чем год назад.