Исследование: соискатели при составлении резюме лгут о навыках и опыте работы

В топ-3 разделов резюме, где соискатели чаще всего указывают недостоверные данные, вошли профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«В исследовании приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. По опыту рекрутеров, чаще всего приходится сомневаться в реальности сведений о профессиональных навыках (52%), опыте работы (37%) и должностных обязанностях (35%), указанных в резюме», — отметили аналитики.

Согласно данным опроса, 24% работодателей считают, что соискатели часто приукрашивают уровень владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком упомянули 18% и 16% респондентов соответственно. Некорректную информацию о дополнительном образовании и наличии наград назвали по 7% рекрутеров.

При этом чем больше компания, тем чаще работодатели сомневаются в правдивости описания должностных обязанностей. 30% сомневающихся встречаются среди представителей малого бизнеса и 52% — среди представителей компаний с численностью персонала от тысячи сотрудников.

Работодатели из банковской сферы чаще остальных скептически оценивают описание профессиональных навыков, опыта работы и должностных обязанностей кандидатов.