Исследование: со спортом в России дружат юристы и не дружат бухгалтеры

В топ-3 регулярных спортивных активностей представителей большинства разных специальностей в России входят зарядка и фитнес. Таковы данные новые исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«Участниками опроса стали 3 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны. Чаще всего в качестве своей регулярной спортивной активности они называли зарядку (26%). Фитнесом занимаются 14%, бегом — 12%, плаванием и велосипедным спортом — по 9%. Тяжелой атлетикой, гимнастикой и футболом увлечены по 7% опрошенных», — отмечают аналитики сервиса.

Больше всего тех, кто регулярно занимается спортом, среди юристов и дизайнеров. А вот самими неспортивными оказались бухгалтеры, менее половины из них уделяют время спортивным занятиям.

Интересно, что HR-менеджеры занимаются растяжкой. Водители — футболом и теннисом. Охранники предпочитают единоборства и тяжелую атлетику. Программисты и системные администраторы увлекаются бегом и плаванием. Йогой занимаются дизайнеры, маркетологи, операторы call-центров и педагоги.