Исследование: Самым популярным направлением у россиян на апрель-май стала Турция

Самым популярным зарубежным направлением у россиян на апрель-май стала Турция. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, передает РИА Новости.

«Рост курса валют и сложности авиаперевозок не останавливают отдыхающих. Россияне на апрель и май уже запланировали поездки за рубеж. Большинство туристов, выбравших для себя отдых не в России, собираются съездить в Турцию. Таких путешественников — 66%», — поясняют специалисты, проводившие опрос.

По данным исследования, после Турции в выборе россиян преобладает Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. Российские туристы этой весной предпочитают путешествие на девять дней. В среднем стоимость тура составила 119 тысяч рублей.

Как поясняет директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, туроператоры готовят полетные программы на весну и лето в новых условиях, так как уже сейчас это направление выбрали более 50% поклонников заграничных курортов. Некоторые забронировали путешествие еще зимой, добавил он.

Козырев считает также, что из-за рисков многие россияне предпочтут отечественные пляжи. «Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август. Думаю, российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона», — пояснил он.