Исследование: с Новым годом сотрудников поздравит рекордное число компаний за 10 лет

Новогодние подарки клиентам и партнерам в этом году будут вручать только 3 компании из 10, зато организаций, готовящих сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше, чем когда-либо, сообщает SuperJob со ссылкой на результаты опроса. Участие в нем принимали порядко тысячи менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (14%), их детям — каждая вторая (49%), а в каждой пятой организации (21%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других. В этом году одарить и сотрудников, и их детей планирует рекордное за последнее десятилетие число компаний: на три подпункта больше, чем годом ранее и 6 подпунктов больше, чем в доковидном 2019-м.

А вот на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 31% организаций — на треть меньше, чем год назад, следует из опроса.

Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги и другие.