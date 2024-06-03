Исследование: россияне имеют пассивный доход в 20 тыс. рублей

Россияне зарабатывают в пассивном режиме 20 тыс. рублей в месяц в среднем. Этот доход граждане тратят на повседневные нужды. Таковы данные исследования одной из инвестплатформ.

Интересно, что пассивный доход регулярно получают 35% опрошенных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. При этом больше половины мужчин-инвесторов (60%) назвали самым выгодным способом пассивного заработка сдачу недвижимости в аренду, акции и банковские вклады. А женщины (около 50% респондентов) посчитали наиболее выгодным инвестиционным инструментом — вклад в банке на время высоких процентных ставок, пишет «Газета.Ru».

Добавим, что мужчины имеют от 25 до 30 тыс. рублей ежемесячного пассивного дохода, а женщины – 15 тыс. рублей, следует из данных исследования (данные средние).

Получаемые денежные средства 30% россиян тратят на повседневные расходы, 20% – на формирование финансовой подушки безопасности, 28% — копят на крупные покупки, 10% — на отпуск, 8% — на образование детей, а 4% назвали другие цели.

Опрос проводили в мае текущего года. В нем приняли участие 1,4 тыс. россиян.