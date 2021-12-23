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Здоровье
23 декабря 2021  11:20

Исследование: Ремдесивир способен почти на 90% снизить риск тяжелых форм Covid-19

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Препарат ремдесивир показал 87%-ную эффективность в профилактике тяжелых осложнений и госпитализаций при коронавирусе для людей с хроническими болезнями. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в издании New England Journal of Medicine, сообщает РИА Новости.

В работе участвовали эксперты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Дании, Испании. Участниками исследования стали 562 пациента с хроническими заболеваниями, среди которых сахарный диабет, ожирение и гипертония. Средний возраст пациентов составлял 50 лет.

В ходе анализа 279 человек получали по меньшей мере одну дозу ремдесивира, а 283 человека — плацебо.

«Среди амбулаторных пациентов с высоким риском прогрессирования Covid-19 трехдневный курс ремдесивира обеспечил приемлемую степень безопасности и снизил риск госпитализации или смерти на 87% по сравнению с плацебо», — отмечают авторы работы.

По их данным, среди тех, кто получал настоящий препарат, лишь двое были госпитализированы с Covid-19, а во второй группе диагноз был поставлен 15 участникам. Также отмечено, что пациенты с плацебо чаще обращаются к медикам, чем те, кто принимал ремдесивир.

#коронавирус #лечение #исследование
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