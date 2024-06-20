Исследование: регулярные пешие прогулки снижают боли в спине

Взрослым людям, страдающим от болей в пояснице, могут помочь регулярные пешие прогулки. Об этом свидетельствуют новые исследования ученых из Университета Маккуори, опубликованные в Британском медицинском журнале The Lancet.

Специалисты провели клиническое исследование, в котором приняли участие более 700 человек, перенесших сильные приступы боли в пояснице. Для наблюдения их разделили на две группы.

Первая вела обычный образ жизни без специальных физических нагрузок, членам второй разработали индивидуальные программы для ходьбы, а также предписали посетить несколько групповых сеансов физиотерапии у специалистов.

Спустя три года наблюдений ученые подвели итог: занимавшиеся ходьбой люди в среднем не испытывали новых приступов боли в пояснице в течение полугода. У тех людей, кто продолжал жить в привычном ритме, период без боли был почти вдвое меньше.

Исследователи выдвинули теорию, что вышеописанная терапия полезна для укрепления структуры позвоночника и спинных мышц. Кроме того, регулярные прогулки влияют на повышение синтеза эндорфинов, способных уменьшать боль и подавлять стресс.