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Исследование: регулярные пешие прогулки снижают боли в спине
Взрослым людям, страдающим от болей в пояснице, могут помочь регулярные пешие прогулки. Об этом свидетельствуют новые исследования ученых из Университета Маккуори, опубликованные в Британском медицинском журнале The Lancet.
Специалисты провели клиническое исследование, в котором приняли участие более 700 человек, перенесших сильные приступы боли в пояснице. Для наблюдения их разделили на две группы.
Первая вела обычный образ жизни без специальных физических нагрузок, членам второй разработали индивидуальные программы для ходьбы, а также предписали посетить несколько групповых сеансов физиотерапии у специалистов.
Спустя три года наблюдений ученые подвели итог: занимавшиеся ходьбой люди в среднем не испытывали новых приступов боли в пояснице в течение полугода. У тех людей, кто продолжал жить в привычном ритме, период без боли был почти вдвое меньше.
Исследователи выдвинули теорию, что вышеописанная терапия полезна для укрепления структуры позвоночника и спинных мышц. Кроме того, регулярные прогулки влияют на повышение синтеза эндорфинов, способных уменьшать боль и подавлять стресс.
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