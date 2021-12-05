Исследование: Рабочие и личные чаты мужчины путают чаще женщин

Каждый восьмой россиянин путал рабочие и личные чаты. Об этом рассказали в опросах сервиса SuperJob респонденты из всех округов страны.

По данным опроса, 12% россиян доводилось путать рабочие и личные чаты. Для 10% это обошлось без последствий.

«Писала мужу, отправила коллеге, все быстро разрешилось и никто не пострадал»; «Успевала удалить»; «Случайно отправила стикеры, быстро обнаружила и удалила», — комментируют респонденты.

2% россиян после случайно «не туда» отправленных личных сообщений не повезло: «Начальник пожурил»; «Коллега обиделся, пришлось извиняться».

Никогда на путали чаты 82% опрошенных.

Чаще остальных ошибочно отправляли личные сообщения в рабочий чат мужчины и респонденты с доходом от 80 тысяч. руб. в месяц (по 14%). Самыми внимательными оказались женщины и россияне до 34 лет, им реже всего доводилось путать личные и рабочие чаты.