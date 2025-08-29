Исследование: предприниматели из Казани рассказали, кем мечтали стать в школе

Казанские предприниматели в школьные годы мечтали стать актерами (24%), музыкантами (14%) и бизнесменами (13%). Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками «Яндекс Маркета». Всего в опросе приняли участие 1100 продавцов.

«Склонность к предпринимательству у будущих продавцов стала проявляться еще в школьные годы – половина опрошенных признались, что уже тогда начали подрабатывать. Это самый высокий показатель среди других регионов России», – отметили специалисты.

На желание заниматься торговлей будущих продавцов вдохновляли члены семьи, у которых было свое дело, а также интерес к сфере бизнеса и продаж в целом.

Казанские предприниматели в детстве хотели продавать продукты и товары повседневного спроса (42%), игрушки и товары для детей (25%). Еще треть думали про одежду и обувь, товары для хобби.

Среди главных идей и ценностей из детства, которые и сегодня помогают продавцам в работе, респонденты назвали терпение и настойчивость в достижении целей (30%), умение находить общий язык с людьми (26%), честность и искренность (18%).

Более 40% опрошенных также заявили, что хотели бы, чтобы их дети в будущем занимались тем же делом. Поэтому предприниматели стараются вкладывать в своих детей те же ценности и идеи.