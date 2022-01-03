news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
3 января 2022  03:30

Исследование показало, что 37% россиян не любят готовиться к праздникам

news_top_970_100

53% жителей России очень любят предпраздничную суету: покупку подарков, составление меню для торжества, украшение дома и другие хлопоты. Однако 37% респондентов, наоборот, с трудом переносят эту подготовку. 

«Я к Новому году месяц готовился потихоньку, чтобы растянуть удовольствие», — признаются первые, в то время как вторые говорят о депрессии либо привычной неприязни к походам в супермаркет и уборке дома.

Еще 10% опрошенных не смогли определиться, нравится им готовиться к праздникам или нет.

В исследовании соцсети «Фотострана» приняли участие 10 тыс. россиян.

#подготовка #праздники #Новый год #опрос
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное