Исследование: Почти половина научных сотрудников в Татарстане младше 35 лет

В Татарстане самая «молодая» наука – доля исследователей в возрасте до 35 лет включительно в республике по итогам 2022 года составила 46,8%. Таковы итоги исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, которые были сделаны на основе анализа новых данных Росстата о численности и структуре научных кадров в 2022 году.

Самые молодые научные кадры также зафиксированы в Пермском крае, здесь доля ученых возрастом до 35 лет составляет 42,6% и в Рязанской области (42,3%).

Татарстан также назван среди регионов, которые существенно усилили кадровый потенциал науки за 2017–2022 годы. В республике он увеличился на 1,9 тыс. человек. В Нижегородской области – на 2,1 тыс. человек, в Красноярском крае – на 1 тыс. человек. Увеличение числа научных сотрудников зафиксировано в Свердловской и Тульской областях, в Республике Башкортостан.

В исследовании также представлены цифры, которые говорят о том, что омоложение научных кадров продолжается. За период с 2010 по 2022 год доля молодых ученых в возрасте до 39 лет увеличилась на 8,6% (с 35,5% до 44,1%) за счет исследователей 30–39 лет. В свою очередь, доля исследователей в возрасте от 50 до 59 лет снизилась с 24% до 12,9%.

В целом согласно исследованию, в России в 2022 году численность персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась по сравнению с 2021 годом на 7,2 тыс. человек и составила более 669 тыс. Институт также представил топ-5 субъектов страны по этому показателю. В него вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. В этих пяти регионах суммарно сосредоточено 63,8% всей численности персонала, выполняющего исследования и разработки в России.

Рост общего количества исследователей и молодых ученых до 30 лет, занятых в российской науке, – очень важный сигнал, отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это говорит об эффективности программ государственной поддержки высшей школы и научных институтов. «Особую роль в позитивных кадровых изменениях играет Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Путиным в 2022 году, и предшествующий ему Год науки и технологий. Именно популяризация научного знания, привлечение талантливой молодежи в сферу исследований, в первую очередь, приведет в науку еще сотни и тысячи умных мотивированных ребят», – считает Фальков.

Более подробная информация о Десятилетии науки и технологий в России представлена на сайте наука.рф.