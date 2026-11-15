Исследование: почти 80% молодежи России не могут решить бытовые проблемы сами

Почти 80% российской молодежи не могут самостоятельно разобраться с бытовыми проблемами, например, заменить смеситель или повесить полку, а среди всех россиян таких почти две трети. Об этом говорится в совместном исследовании «Профи.ру» и ГК «Гранель».

По данным аналитиков, 62% россиян не могут сами решить мелкие бытовые проблемы дома – повесить полку, заменить смеситель или починить дверцу шкафа. Чаще всего это сложно молодым людям 18–35 лет (76%). Среди россиян 35–45 лет с трудностями не справляется лишь каждый пятый (21%), а в возрасте 45–55 лет самостоятельно решают бытовые вопросы 91% опрошенных.

Большинство россиян просят помощи у близких: 40% обращаются к родителям или друзьям, 18% – к частным мастерам. С 1 января по 5 ноября 2026 года спрос на специалистов вырос: на сборку мебели – на 10%, на уборку квартир – на 7%, на сантехнические работы – на 5%.

Еще 4% участников исследования предпочитают не обращать внимания на небольшие неисправности, если их можно оставить без решения. 38% пытаются решить проблему самостоятельно – по интуиции (29%) или по инструкции из интернета.