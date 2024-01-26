Исследование: Нижнекамск стал лидером в России по числу игроков КХЛ на 100 тыс. населения

Нижнекамск стал лидером среди городов России по числу игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в расчете на 100 тыс. населения. Таковы результаты исследования, опубликованные на sports.ru.

В исследовании показано, какие города воспитали больше всех профессиональных игроков. Почти треть всех российских хоккеистов приходится на Москву (88 игроков), Челябинск (41) и Ярославль (35).

А вот наибольшее количество игроков, рассчитанных на 100 тыс. населения, приходится на татарстанский Нижнекамск. В городе химиков 17 игроков КХЛ, соотношение равно 7,262. На втором месте Ярославль, где играют 35 хоккеистов (соотношение на 100 тыс. населения 6,131). Замыкает тройку Магнитогорск (19 игроков или 4,643 на 100 тыс.).

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» набрал 56 очков в 56 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Спонсор клуба – «Нижнекамскнефтехим».