Исследование: на подарки к 23 Февраля и 8 Марта россияне в среднем тратят 800 рублей

Россияне в среднем готовы потратить на бюджетные проекты к гендерным праздникам 800 рублей. Такие цифры по запросу «Татар-информа» прислали аналитики маркетплейса KazanExpress.

«Для мужчин женщины выбирают электронику, одежду и аксессуары. В электронике отмечаем тренд на покупку Apple Iphone 14 pro 256 gb и игровой консоли Sony PlayStation 5. Средний чек бюджетных подарков на гендерные праздники составляет около 800 рублей, без значительного изменения по сравнению с прошлым годом», – сообщили в прес-службе маркетплейса.

По данным прошлого года, продажи на маркетплейсе в преддверии 23 Февраля и 8 Марта увеличились до 20%. Пик продаж приходится за два дня до самого праздника.