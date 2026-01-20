news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 января 2026 16:44

Исследование на вирус папилломы в России теперь доступно по ОМС

Читайте нас в
Телеграм

Тестирование на папилломавирус человека теперь можно пройти в России во время планового медосмотра по ОМС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официальные документы в их распоряжении.

Согласно документу, проверка на наличие опасных типов этого вируса, способных вызывать рак шейки матки, включено в первый этап диспансеризации для женщин от 21 до 49 лет. Если первый анализ покажет положительный результат, то для уточнения назначат дополнительное цитологическое исследование.

Кроме того, по словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, вакцина от вируса может стать бесплатной для жителей России, а также войти в национальный календарь прививок 2027 года.

#вакцина #омс #Медосмотр
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

20 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026