Исследование на вирус папилломы в России теперь доступно по ОМС

Тестирование на папилломавирус человека теперь можно пройти в России во время планового медосмотра по ОМС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официальные документы в их распоряжении.

Согласно документу, проверка на наличие опасных типов этого вируса, способных вызывать рак шейки матки, включено в первый этап диспансеризации для женщин от 21 до 49 лет. Если первый анализ покажет положительный результат, то для уточнения назначат дополнительное цитологическое исследование.

Кроме того, по словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, вакцина от вируса может стать бесплатной для жителей России, а также войти в национальный календарь прививок 2027 года.