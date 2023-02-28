Москва оказалась самым популярным направлением для зимних путешествий татарстанцев

Зимой татарстанцы чаще всего путешествовали самолетом в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Что же касается железнодорожных билетов, то лидерство с большим отрывом здесь тоже у столицы России. В тройку также вошли Екатеринбург и Ижевск. Такими данными поделился с «Татар-информом» сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Жители Республики Татарстан прошедшей зимой чаще всего летали в столицы: на Москву пришлось 36,9% бронирований, а на Санкт-Петербург — 17,7%. Третье место занял Сочи с долей 11,6%. Другими популярными направлениями для путешественников из Казани стали Уфа (8,8%), Минеральные Воды (2,5%), Стамбул (1,9%), Ереван (1,8%), Дубай (1,2%), Калининград (1,1%) и Белград (1,0%)», — отмечают аналитики.

В топ по железнодорожным билетам, помимо Москвы, Екатеринбурга и Ижевска, вошли Нижний Новгород (3,1%), Тюмень (2,6%), Саратов (2,5%), Пермь (2,2%), Санкт-Петербург (1,9%), Сургут (1,7%) и Волгоград (1,5%).