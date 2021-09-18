Исследование: менеджеры по продажам в Казани зарабатывают до 140 тыс. рублей

Зарплатный максимум для менеджера по продажам в производственных компаниях в сентябре этого года в Казани составляет 140 тыс. рублей. Это следует из исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«Среднерыночная зарплата менеджера по продажам в Казани составляет 75 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до полугода, средним профессиональным или неполным высшим образованием, навыками ведения переговоров, деловой переписки и подготовки презентаций зарабатывают от 35 до 40 тыс. рублей. Сотрудники компаний со стажем от полугода, знанием методов продаж, отличными переговорными навыками и опытом работы с CRM-системами могут получать от 40 до 45 тыс. рублей», — отмечают аналитики компании.

При этом специалисты с опытом работы от двух лет, высшим образованием, знанием английского языка и специфики рынка могут получать от 45 до 80 тыс. рублей. Менеджеры со стажем от трех лет и знанием английского языка на разговорном уровне могут рассчитывать на зарплату от 80 до 140 тыс. рублей.

В должностные обязанности менеджера по продажам входят активный поиск клиентов и развитие долгосрочных партнерских отношений, ведение клиентской базы, анализ рынка, мониторинг конкурентной среды, проведение презентаций продуктов и услуг компании. Кроме того, такие сотрудники занимаются подготовкой коммерческих предложений, проводят переговоры, заключают договоры и консультируют клиентов по продуктам и услугам компании.