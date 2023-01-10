Исследование: медсестры, продавцы и менеджеры по туризму — самые суеверные

Чаще всего суеверные люди встречаются среди медсестер (42%), продавцов-консультантов (39%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 38%). Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob.

«В пятерку <...> входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%)», – сказано в исследовании.

При этом только 27% россиян верят разным приметам, 52% опрошенных отрицают наличие такого качества. Меньше всего суеверия распространены среди аналитиков (17%), программистов и менеджеров по маркетингу (по 16%).

