Исследование: «Китап» попала в топ-3 татароязычных радиостанций Татарстана

Радиостанция «Китап», входящая в медиахолдинг «Татмедиа», попала в топ популярных радиостанций Татарстана, которые вещают на татарском языке. Такие результаты получили специалисты АНО «Новые медиа» после проведения исследования с целью выявить наиболее рейтинговые радиостанции республики.

«Китап» по итогам голосования заняла 3-е место, совокупно набрав 470 голосов пользователей. Первое место заняла радиостанция «Болгар» (1950 голосов), второе – «Татар радиосы» (1 300 голосов). Челнинская радиостанция «Күңел» медиахолдинга «Татмедиа» оказалась на 5-й строчке рейтинга, набрав 410 голосов.

Всего в голосовании приняли участие 8 радиостанций, в том числе «Курай», «Тәртип», «Дулкын» и «Татарстан радиосы», и 5 тыс. респондентов. Опрос проводился во «ВКонтакте» и Telegram.