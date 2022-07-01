Исследование: Каждый пятый житель Казани считает свои отношения с начальником дружескими

Каждый пятый работающий житель Казани (19%) считает свои отношения с руководителем скорее дружескими, а 73% — скорее деловыми. При этом те, кто дружат с начальником, намного чаще убеждены в пользе таких отношений для работы, чем те, кто соблюдает субординацию (72% против 45%), следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В целом каждый второй житель столицы РТ убежден, что дружба с начальником помогает рабочему процессу, тогда как каждый третий (31%) считает, что мешает.

Мужчины рассказывали о приятельских отношениях с руководством чаще женщин. Среди представителей сильного пола также больше тех, кто думает, что дружба с руководителем помогает работе. И тех, кто думает, что дружба с руководителем помогает работе, среди представителей сильного пола также больше.

Среди тех, кто дружат с начальством и верит в то, что это положительно влияет на рабочий процесс, больше молодых людей в возрасте до 34 лет, говорится в исследовании.

7 из 10 казанцев уверены, что с коллегой, ставшим начальником, можно сохранить дружбу, и только 11% убеждены в обратном. В том, что в таких обстоятельствах можно остаться приятелями, чаще убеждены мужчины (75% против 62% среди женщин).