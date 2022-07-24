Исследование: Каждый пятый казанец считает спорт идеальным занятием для выходных летом

25% жителей Казани считают, что идеальное занятие для выходного – это выезд на природу, еще 21% горожан уверены в том, что отличный выходной можно провести, занимаясь спортом, следует из исследования сервиса SuperJob.

Уделять время семье или гулять в выходные предпочитают 16% опрошенных горожан, с простым отдыхом и хорошим сном ассоциируется идеальный выходной у 13 и 11% горожан соответственно.

Общению с друзьями и чтению время в выходные готовы уделять лишь 10% жителей столицы Татарстана, а домашним делать и культурным мероприятиям и того меньше – 7% горожан.

Путешествиям, просмотру фильмов и сериалов, рыбалке или охоте с радостью в выходные дни уделяют время по 6% казанцев, а туризму и походам – 4%. Меньше всего жителей готовы в свои летние выходные ходить в кино, ресторан, по магазинам или ездить на дачу – не более 2% от общего числа опрошенных.

Среди других идеальных занятий в выходные дни горожане называли застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов и другое. При этом женщины чаще считают идеальным выходной, проведенный на природе, в прогулках по городу или отданный чтению, а вот мужчины чаще голосуют за спорт и общение с семьей.



