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Ру Тат
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Общество
23 января 2023  04:18

Исследование: казанцы в два раза чаще выбрасывают живые ели, чем сдают на переработку

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Жители Казани предпочитают просто выбрасывать живые ели после новогодних праздников, чем отдавать их на переработку, следует из исследования SuperJob. Судя по результатам опроса, на такой шаг в этом году пошли 41% казанцев.

Еще 19% опрошенных признались, что стараются сдать отслужившие новогодние деревья на переработку, 12% планируют распилить их на дрова и 2% – направить на изготовление деревянных изделий и сувениров. В зоопарк сдать деревья решил только один человек из сотни.

Отмечается, что в целом россияне более осознанно относились к утилизации новогодней ели три года назад, чем сейчас.
 

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