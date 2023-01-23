Исследование: казанцы в два раза чаще выбрасывают живые ели, чем сдают на переработку

Жители Казани предпочитают просто выбрасывать живые ели после новогодних праздников, чем отдавать их на переработку, следует из исследования SuperJob. Судя по результатам опроса, на такой шаг в этом году пошли 41% казанцев.

Еще 19% опрошенных признались, что стараются сдать отслужившие новогодние деревья на переработку, 12% планируют распилить их на дрова и 2% – направить на изготовление деревянных изделий и сувениров. В зоопарк сдать деревья решил только один человек из сотни.

Отмечается, что в целом россияне более осознанно относились к утилизации новогодней ели три года назад, чем сейчас.

