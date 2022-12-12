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Ру Тат
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Общество
12 декабря 2022  04:16

Исследование: казанцы стали больше любить Новый год

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Жители Казани заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что очень любят новогодний праздник 30% респондентов, еще 32% — любят, но без фанатизма. Теплые чувства больше свойственны женщинам — 68%. 

6% опрошенных признались в нелюбви к этому празднику, а 1% его ненавидят. Среди них чаще всего встречаются мужчины и бездетные люди.

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