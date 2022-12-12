Исследование: казанцы стали больше любить Новый год

Жители Казани заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что очень любят новогодний праздник 30% респондентов, еще 32% — любят, но без фанатизма. Теплые чувства больше свойственны женщинам — 68%.

6% опрошенных признались в нелюбви к этому празднику, а 1% его ненавидят. Среди них чаще всего встречаются мужчины и бездетные люди.