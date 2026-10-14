Исследование: казанцы на свидании обращают внимание на макияж и парфюм

Последний взгляд в зеркало, любимый парфюм и сомнения по поводу выбранной рубашки – так проходят последние минуты перед свиданием. Сервис онлайн-знакомств «Мамба» и сеть магазинов парфюмерии и косметики «ЛЭТУАЛЬ» выяснили, сколько времени жители Казани тратят на подготовку к встрече, какие средства выбирают и что из их стараний замечают партнеры. Данные исследования имеются у «Татар-информа».

Мужчины готовятся к свиданию заметно быстрее женщин: 43% укладываются в полчаса. Среди женщин столько успевает собраться лишь каждая восьмая. Чаще всего жительницам Казани требуется около часа – так ответили 40% опрошенных. Еще 4% начинают продумывать образ за день или даже за несколько дней до встречи.

Больше половины женщин, которые красятся перед свиданием, делают макияж тщательнее обычного. Так поступают 59% участниц исследования. А вот парфюм перед встречей используют представители обоих полов: аромат наносят 82% женщин и 89% мужчин.

Собраться на свидание без каких-либо проблем удается только 9% женщин и 18% мужчин.

Чаще всего жительницы Казани сталкиваются с трудностями при укладке волос – об этом сообщили 45% опрошенных. Еще 37% хотя бы раз оставались недовольны макияжем или замечали перед самым выходом, что новая вещь сидит не так, как хотелось бы.

Мужчины тоже сталкиваются с неожиданными трудностями. По данным исследования, 34% хотя бы раз потратили на сборы больше времени, чем планировали, а 28% не могли определиться с выбором одежды. Каждый четвертый мужчина хотя бы раз порезался во время бритья.

Несмотря на то что мужчины собираются быстрее, на подготовку к свиданию они чаще тратят дополнительные деньги. Без таких расходов обходятся только 14% мужчин против 33% женщин. При этом большинство представителей обоих полов укладываются в сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Покупки перед встречей у мужчин и женщин различаются. Среди жительниц Казани 32% хотя бы раз приобретали новую помаду или тени, чтобы дополнить образ. Мужчины чаще покупают дезодоранты и спреи для тела – так поступали 44% участников исследования. Еще 32% приобретали средства для бритья и ухода за бородой.

Потратить на подготовку к свиданию более 10 тыс. рублей готовы немногие: среди мужчин таких 7%, среди женщин – 3%.

Женщины, которые не состоят в отношениях, серьезно относятся к первому свиданию: 90% хотят выглядеть на встрече особенно хорошо. Однако 77% при этом стараются сделать так, чтобы их усилия не были заметны.

Не менее важно соответствовать собственным фотографиям в интернете. Выглядеть в жизни так же, как на снимках в профиле, стремятся 83% одиноких женщин и 62% одиноких мужчин. При этом каждый шестой мужчина хотя бы раз говорил спутнице, что вживую она выглядит лучше, чем на фотографиях.

Мужчины обращают внимание на макияж женщин. Больше всего их привлекают ровная сияющая кожа – этот вариант выбрали 36% участников исследования – и выразительные глаза, которые отметили 34%.

Именно на глаза делают акцент 45% женщин, которые меняют привычный макияж ради свидания. При этом 18% мужчин замечают макияж спутницы, но не могут точно объяснить, какая именно деталь привлекла их внимание.

К советам о внешности женщины относятся спокойно, но менять привычки из-за чужих предпочтений не спешат. Если мужчина говорит, что ему больше нравится естественная красота, 32% женщин оставят свой подход к макияжу без изменений, а 30% воспримут слова как комплимент. Сократить количество косметики после такого замечания готовы лишь 3%.

Чаще всего на свиданиях женщины получают комплименты своей внешности – об этом сообщили 54% участниц опроса. Однако внимание спутников привлекает и парфюм: 39% жительниц Казани хотя бы раз слышали похвалу в адрес своего аромата. При этом каждый третий мужчина признался, что сам делал подобный комплимент женщине.

По словам 23% опрошенных женщин, после похвалы мужчины интересовались названием парфюма, которым они пользовались.

Ароматы остаются и популярным подарком. Почти девять из десяти мужчин хотя бы раз дарили женщинам парфюмерию или косметику, а 55% покупали и то и другое. При выборе подарка каждый второй мужчина ориентируется на собственный вкус. Еще 37% предпочитают средства тех брендов, которые женщина сама упоминала после первого свидания.