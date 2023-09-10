Исследование: казанцев, считающих Казань дорогим мегаполисом, становится меньше

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Казанцев, считающих, что в столице республики высокая стоимость жизни, становится меньше. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, если на вопрос «считаете ли вы ваш город дорогим?» в 2021 году утвердительно отвечали 58% респондентов, то через год их количество сократилось на 13% — до 45%. А в 2023-м ответили «да» на соответствующий вопрос 41% жителей, «нет» — 39%. Таким образом Казань оказалась на 8-м месте в списке самых дорогих российских мегаполисов.

В большинстве мегаполисов, в том числе в столице республики, самым «неподъемным» приобретением респонденты назвали недвижимость. Также в топ вошли продукты питания и ЖКУ.

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России на первом месте находится Москва, на втором — Ростов-на-Дону, третье место поделили Краснодар и Уфа.

В опросе принимали участие 10 тыс. респондентов старше 18 лет, относящихся к экономически активному населению городов-миллионников, из них по 1,5 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов.