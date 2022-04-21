Исследование: Казань и Челны среди городов с низкой доходностью от сдачи в аренду квартир

Покупка жилья в России становится все менее выгодной год от года, пришли к выводу аналитики портала «Мир квартир».

Эксперты сравнили стоимость квартир на вторичном рынке, арендные ставки, в результате вывели доходность собственника. При расчетах не учитывались дополнительные затраты на выплату ипотеки, расходы на отделку и меблировку квартиры, коммунальные платежи.

Самыми доходными оказались квартиры в Нижнем Тагиле, где средняя цена объекта на вторичном рынке составляет 2,3 млн рублей, а средняя арендная ставка – 15,6 тыс. рублей в месяц. Сдавая такую квартиру, владелец будет получать 8,3% годовых, а окупится жилье за 12 лет.

Высокие показатели в Астрахани – доходность 8% и окупаемость 12,5 года. Самый низкодоходный город страны – Москва: средняя квартира приносит всего 3,5% годовых и окупается за 28,4 года.

Эксперты отметили, что не слишком выгодно покупать жилье в Казани, где доходность находится на уровне 4,2% и окупается за 23,6 года, а также Набережных Челнах – 4,1% и 24,2 года.

В среднем квартира в России дает 4,9% доходности и окупается за 20,3 года. Аналитики отмечают, что в последние годы доходность от сдачи квартиры в аренду снижается: в 2020 году средний по стране показатель составлял 6%, в 2021 – 5,5%, в этом году упал еще на 0,6 процентных пункта. Это связано с тем, что цена продажи квартир на вторичном рынке увеличивалась быстрее, чем арендная плата.