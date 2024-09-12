Исследование: какие автомобили подешевели в этом году

Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» проанализировали динамику средневзвешенных цен на новые легковые машины в России и определили сегменты, в которых цены в 2024 году снизились. Лидерами стали спорткары, люксовые и авто бизнес-класса.

С начала года средневзвешенная цена* на новые легковые автомобили в России поэтапно росла и достигла своего «пика» в марте — 3,3 млн рублей. После этого показатель стал снижаться и к маю достиг минимального в этом году значения — 2,77 млн рублей. В июне и в июле средневзвешенный «ценник» на новые легковые машины установился на отметке около 2,8 млн рублей. В августе, по предварительным оценкам экспертов, этот показатель еще подрос и приблизился к 3 млн рублей. Это примерно на 6% выше, чем в 2023 году.

В то же время в ряде сегментов авторынка фиксируется снижение цен. Так, средневзвешенная стоимость новых машин сегмента F+S (люксовые автомобили и спорткары) за январь-июль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 15% и составила 14,38 млн рублей. Одновременно на 3% уменьшилась средневзвешенная цена машин Е-сегмента (бизнес-класс): по итогам июля она установилась на отметке в 6,17 млн рублей.

По оценке экспертов, такая тенденция во многом связана со стабилизацией цен на люксовые и спортивные машины после заметного роста в прошлом году, а также с сократившимся предложением в верхнеценовом сегменте в отличие от массового.

Наибольший рост средневзвешенной цены с начала 2024 года фиксируется в сегменте субкомпактных авто (А-сегмент) — +80%, до 2,48 млн рублей, и на рынке минивэнов — +54%, до 6,6 млн рублей.

«Изменения в динамике средневзвешенной цены на новые автомобили, которые мы наблюдаем в 2024 году, напрямую зависят от структуры продаж на рынке», — сказала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. — В частности, они объясняются ростом доли бренда Lada в первой половине года. Осенью средневзвешенная цена, скорее всего, продолжит расти, что станет, в том числе, следствием очередного увеличения цен на машины Lada, которое произошло в середине августа. Этот тренд будет формироваться и под воздействием факторов, которые влияют на рост рекомендованных дистрибьюторами цен».

До конца года на средневзвешенные цены будут также влиять увеличение ставок утилизационного сбора и временный всплеск активности продавцов, которые сейчас стремятся ввезти больше машин до 1 октября.

«К числу других факторов стоит отнести изменение пошлин на ввоз автомобилей, стоимости логистики и таможенных услуг, а также инфляционные ожидания. Тем не менее, мы ожидаем, что автопроизводители будут стремиться сохранить приемлемые для потребителей цены за счет развития стимулирующих программ – скидок, бонусов, программ рассрочки», - добавил вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

*Средневзвешенная цена нового автомобиля - цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.