Исследование: Из-за пандемии россияне на 159% чаще стали покупать товары для дачи

Из-за пандемийных ограничений россияне стали чаще проводить время в своих загородных домах, в том числе на дачах. Это спровоцировало всплеск интереса к товарам для дачи, сада и огорода, следует из исследования РИА Новости.

По сравнению с мартом-маем 2020 года жители РФ на 159%, 58% и 37% чаще делали онлайн-покупки товаров для дачи, сада и огорода. При этом рост показала и средняя стоимость покупок. Так, весной прошлого года средний чек в данной категории товаров составлял 2056 рублей, а в 2021-м — 2580 рублей.

«Серьезно вырос интерес к выращиванию овощей, фруктов и ягод на загородных участках. Наибольшим спросом этой весной пользовались семена, саженцы, теплицы, удобрения и садовый инвентарь», — рассказали в издании.

Как отмечают авторы исследования, если в прошлом году спрос на товары для дачи выглядел спонтанным, то в 2021-м приобретения россиян стали более осмысленными. К примеру, они начали проявлять интерес к украшению своих участков — садовому декору, декоративным оградам и садовой мебели.