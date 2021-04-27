Исследование: Инженеры-геодезисты в Татарстане зарабатывают до 115 тыс. в месяц

Наиболее востребованы на рынке труда в Татарстане инженеры-геодезисты с высшим образованием, стажем работы от двух лет и опытом проектных работ в дорожном строительстве. Таковы итоги исследования, проведенного в апреле сервисом SuperJob.

«Зарплатный максимум для инженера-геодезиста в Москве сегодня составляет 200 тыс. рублей, в Казани — 115 тыс. рублей, а в Новосибирске — 125 тыс. рублей», — отметили аналитики.

«Согласно среднестатистическому портрету соискателя в городе, такой работник — это, как правило, мужчина 36 лет, который имеет высшее образование в 80% случаев, готов к переезду в 55% случаев, а на прошлом месте работы такой сотрудник в среднем работает 2,6 года», — пояснили эксперты.

В должностные обязанности инженера-геодезиста входит проведение исполнительных геодезических съемок, камеральные и разбивочные геодезические работы, экспертиза документации и контроль точности геометрических параметров.