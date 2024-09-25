Исследование: что самое популярное при приобретении готовых завтраков

Холдинг «РОМИР» провел исследование по структуре покупок и покупательским предпочтениям при приобретении готовых завтраков. Среди самых популярных и востребованных позиций — кофе, выпечка и блинчики или панкейки. А каждый второй готовый завтрак россияне покупают в торговой сети «Пятерочка», которая стала лидером по продаже готовых блюд для завтрака.

Среди всех позиций из ассортимента торговой сети 65% опрошенных для завтрака выбирают горячий кофе и выпечку из собственной пекарни, более трети опрошенных (34%) для утреннего приема пищи выбирают блинчики или панкейки. Кроме того, почти 80% опрошенных отмечают высокое качество и хороший внешний вид блюд из кулинарии ритейлера.

В общей сложности 39% опрошенных россиян отдают предпочтение готовым завтракам из торговых сетей или сервисов доставки, причем 5% из них делают это на ежедневной основе. Чаще женщин за готовыми завтраками в магазин приходят мужчины (6% опрошенных мужчин покупают готовые блюда ежедневно, а 22% — минимум два-три раза в неделю). Также больше всего за такими покупками в магазины и сервисы доставки обращаются покупатели в возрасте от 18 до 24 лет (29% из них покупает готовые завтраки несколько раз в неделю).

Главными драйверами покупки готовых завтраков, помимо удобства и экономии времени, стали возможность разнообразить рацион, сократить расходы и избежать лишних покупок. Примечательно, что 41% респондентов считают, что вкус готовых завтраков из магазинов напоминает блюда из ресторанов, а 36% отмечают сходство с домашней едой.

Исследование проведено методом онлайн-опроса на базе РОМИР. Опрошено 1000 россиян в возрасте от 18 до 70 лет по всей России.