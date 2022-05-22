Исследование: четыре из пяти работников не против видеонаблюдения в офисах

Четыре из пяти работников не против видеонаблюдения в офисах. К ведению аудио- или видеозаписи на рабочих местах относятся негативно 19% офисных служащих, 28%, наоборот, видят в этом плюсы, следует из исследования SuperJob.

Сотрудники настроены к видеонаблюдению положительно, так как полагают, что оно может помочь в разрешении спорных ситуаций и защитить их права. Среди тех, кто высказался против, большую часть составляют люди старше 45 лет, которым наблюдение доставляет дискомфорт и неудобство.

Еще 47% опрошенных разных возрастов заявили, что равнодушны к камерам на работе.

В SuperJob напомнили, что подобный опрос уже проводился девять лет назад. За это время число офисов, в которых появилось такое нововведение, значительно увеличилось. Теперь камерами не оснащены лишь 35% организаций страны — в 1,5 раза меньше, чем в 2013 году.

Участниками опроса стали 500 менеджеров по персоналу и 1600 сотрудников офисов, где работают камеры наблюдения.