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Ру Тат
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Общество
1 января 2022  02:22

Исследование: четверо из 10 россиян верят в новогодние приметы

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Каждый девятый россиянин (11%) загадывает желание под бой курантов — это главная новогодняя примета жителей страны. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения. 

«Под бой курантов женщины чаще всего загадывают желание, а мужчины — пьют шампанское», — говорится в сообщении. 

5% респондентов считают хорошей приметой просмотр поздравления Президента РФ, еще 5% пьют шампанское, пока бьют куранты. Столько же человек назвали своей любимой новогодней традицией поедание оливье и селедки под шубой.

3% россиян верят, что для исполнения желания его нужно записать на бумажке, листок сжечь, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его до дна, 2% опрошенных проводят праздник в новой одежде. 

Больше половины россиян (54%) не имеют никаких новогодних примет. Мужчины чаще говорили об этом, чем женщины (64% против 41%).

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