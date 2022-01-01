Исследование: четверо из 10 россиян верят в новогодние приметы

Каждый девятый россиянин (11%) загадывает желание под бой курантов — это главная новогодняя примета жителей страны. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.

«Под бой курантов женщины чаще всего загадывают желание, а мужчины — пьют шампанское», — говорится в сообщении.

5% респондентов считают хорошей приметой просмотр поздравления Президента РФ, еще 5% пьют шампанское, пока бьют куранты. Столько же человек назвали своей любимой новогодней традицией поедание оливье и селедки под шубой.

3% россиян верят, что для исполнения желания его нужно записать на бумажке, листок сжечь, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его до дна, 2% опрошенных проводят праздник в новой одежде.

Больше половины россиян (54%) не имеют никаких новогодних примет. Мужчины чаще говорили об этом, чем женщины (64% против 41%).