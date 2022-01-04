Исследование: Большинство россиян намерены сменить работу в 2022 году

71% россиян хотят сменить работу в наступившем году. Чаще всего от новой работы многие ожидают высокой зарплаты, следует из исследования сервиса «Работа.ру», которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты — это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом», — отмечается в опросе.

37% опрошенных ищут возможности для карьерного роста, 33% — обучения, 32% респондентов меняют работу ради интересных задач. Для 27% участников исследования важна близость новой работы к дому, 24% — гибкий рабочий график.

При этом 39% из тех, кто намерен сменить работу, хотят сменить и профессию.

Опрос проводился в декабре прошлого года — в нем принимали участие свыше 5 тыс. человек из всех округов страны.