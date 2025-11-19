Исследование Академии наук выявило три района РТ с демографическим кризисом

Критическая демографическая ситуация складывается в Дрожжановском, Спасском и Тетюшском районах Татарстана. Об этом сообщила директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Айгюль Хурамшина, представляя результаты анализа демографического состояния РТ за 2020 – 2023 годы, на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Демографическая ситуация в этих районах характеризуется очень низким коэффициентом рождаемости, что соответствует глубокому демографическому кризису. Основная причина сложившейся ситуации – интенсивный отток молодежи, старение населения, занятость женщин репродуктивного возраста и ослабление семейных ценностей. Необходима разработка муниципальных программ, направленных на повышение рождаемости», – сказала она.

Хурамшина подчеркнула, что рождаемость в Татарстане демонстрирует устойчивое снижение. Если в 2021 году родилось более 41 тыс. детей, то в 2024-м – 35,2 тыс.

По ее словам, средний возраст матери в республике составляет около 29,5 лет, что «отражает общероссийскую тенденцию отсрочки рождения первого ребенка». Наиболее высокие показатели рождаемости наблюдаются в возрастных группах от 25 до 29 лет и от 30 до 34 лет.

«Доля молодых матерей в возрасте до 20 лет составляет 2,3%. Низкая доля многодетных семей – рождение третьего и последующих детей составляет 27,2%», – заявила директор центра.

При этом она заметила, что, несмотря на снижение рождаемости в Татарстане, численность населения республики продолжает расти благодаря миграционному притоку. «К началу 2025 года численность населения региона составила более 4 млн человек. Это выше прогноза на 3 тыс. человек. Соотношение сельского и городского населения на начало года составило 23 к 77», – рассказала Хурамшина.

Она также проинформировала о результатах исследования «Моя семья» среди школьников. Согласно исследованию, у молодежи планируемый средний возраст замужества – 23,8 года, женитьбы – 24,9 года. Средний возраст появления первого ребенка 25,4 года для женщин и 26,4 года – для мужчин.

«Наиболее распространенная планируемая модель семьи – с одним или двумя детьми. Наверное, здесь есть направление для нашей работы, чтобы с помощью семьеведения, просветительских программ менять показатель в сторону двух, трех и более детей», – констатировала директор центра.

Хурамшина добавила, что результаты анализа динамики разводов в Татарстане за период с 2020 по 2023 год показывают некоторые позитивные тенденции. Так, количество разводов сократилось с 14 тыс. в 2020 году до 11 тыс. в 2023 году.

«Средний возраст разводящихся мужчин в 2023 году составил 36,1 года, женщин – 35,2 года. За последние десять лет количество браков сократилось на 25%, – подчеркнула она. – На основе анализа прогнозируется дальнейшее замедление рождаемости в 2025 году. Ожидаемое число рождающихся – около 35,8 тыс. человек».

Согласно опросам, по словам Хурамшиной, препятствуют созданию семьи и рождению детей финансовые и жилищные причины. «Третья причина, которая недалеко стоит от первых двух, – неуверенность в завтрашнем дне», – заключила она.