Исследование: Две трети татарстанских компаний работали в майские праздники

В объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая продолжали работать 68% компаний Татарстана по сравнению с периодом с 5 по 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией HeadHunter.

«Служба исследований провела анализ активности работодателей с 4 по 7 мая и выяснила долю работающих компаний в этот ранее объявленный нерабочим период. Наиболее высокая доля активных в период между майскими праздниками отмечается в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников. За ними следуют средние компании со штатом от 100 до 250 человек и микро-компании со штатом менее 20 специалистов», — отмечает пресс-служба сервиса.

Наименьшую активность по сравнению с апрелем в указанный период проявили компании Нижегородской и Калужской областей, а также работодатели Москвы и Московской области. Нерабочие дни в мае практически не изменили рабочую активность компаний в Чеченской Республике, Республике Хакасия, Калининградской, Костромской и Амурской областях.

Дни между майскими праздниками были объявлены нерабочими по решению Президента РФ Владимира Путина для предотвращения подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19.