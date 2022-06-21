Исследование: 68% татарстанцев намерены в этом году сменить работу

Треть татарстанцев этом году хотят поменять сферу деятельности, еще 68% заявили о намерении сменить место работы, следует из опроса, который провела служба исследований hh.ru.

32% респондентов поделились планами о смене профессии. Чаще об этом заявляли представители сферы туризма и гостинично-ресторанной сферы (44%), специалисты из сферы продаж и обслуживания клиентов (42%), работники производственной сферы и сервисного обслуживания (41%).

Сменить компанию-работодателя в этом году планируют 68% опрошенных, чаще других этот вариант выбирали специалисты по закупкам (79%), юристы (77%), специалисты по управлению персоналом (77%) и IТ-специалисты (77%). Пройти обучающие курсы хотят 24% опрошенных.

23% участников исследования нацелены попросить повышения зарплаты, еще 15% собираются попросить карьерное повышение — среди респондентов-мужчин так ответили 12%, среди женщин — 8%.

В число наименее популярных планов работников Татарстана на 2022 год вошли открытие ИП, оформление самозанятости, переход в другой отдел внутри компании (4%) и длительный отпуск/саббатикал (более 3 месяцев) — 3%. 6% респондентов региона отметили, что не планируют что-либо менять.