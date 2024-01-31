Исследование: 67% россиян считают, что соцсети детям не нужны

67% россиян считают, что детям не нужны собственные аккаунты в соцсетях. Таковы результаты социологического исследования агентства «Вебер».

«Как социолог я вижу в этом определенный общественный тренд и запрос, но как человек понимаю, что цифровые аватары — это уже наша реальность. Это ни хорошо, ни плохо. Дети все равно будут заводить себе аккаунты в сети, просто родителям нужно быть в курсе жизни своего ребенка, в том числе и виртуальной», – рассказала руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. Для безопасности она рекомендовала всей семьей повышать цифровую грамотность. «Она необходима и детям, и взрослым», — считает эксперт.

Агентство также составило топ самого популярного контента, который россияне пересылают друг другу в интернете. Первое место по популярности заняли всевозможные картинки и открытки. Второе – информация по увлечениям. Кроме того, в пятерку вошли мнения о насущных проблемах, о политике и информация об отпуске.

Социологи также выяснили, что соотношение числа любителей переписок и тех, кто предпочитает живое общение, примерно одинаковое – 54% и 53% соответственно.

«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.