Исследование: 48% пассажиров заинтересованы в турпоездках на электричках

Около 48% пассажиров, регулярно пользующихся пригородным железнодорожным транспортом, заинтересованы в туристических поездках на электропоездах. Об этом говорят результаты маркетингового исследования пригородной пассажирской компании «Содружество» за 2023 год.

«Развитие внутреннего туризма с использованием железнодорожного транспорта – одно из направлений деятельности пригородной пассажирской компании. Туристическая сфера рассматривается как механизм повышения пассажиропотока и привлекательности пригородных железнодорожных перевозок», – рассказал журналистам начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО «Содружество» Николай Еремцов.

По его словам, сейчас сформирован 21 туристический маршрут на пригородных поездах. Например, это направления из Казани в Свияжск, Камаево – «Иске Казан», Арск – «Кырлай», Шемордан.

«Видим определенный интерес со стороны граждан. Электропоезд – это социально ориентированный вид транспорта. Перевозка осуществляется регулярными поездами, которые есть в расписании. Это достаточно дешево. Например, до станции Свияжск билет стоит 110 рублей в одну сторону», – отметил Еремцов.

Он подчеркнул, что в настоящее время подвижного состава для имеющейся маршрутной сети достаточно. На сегодня у компании 38 электропоездов, 16 рельсовых автобусов и шесть цельнометаллических вагонов.

Спикер уточнил, что в прошлом году туристическими маршрутами воспользовались 11 тыс. пассажиров. За четыре месяца 2024 года уже перевезено 4 тыс. туристов. «В летний сезон ожидаем существенное увеличение турпотока», – заключил он.