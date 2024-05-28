Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исследование: 48% пассажиров заинтересованы в турпоездках на электричках
Около 48% пассажиров, регулярно пользующихся пригородным железнодорожным транспортом, заинтересованы в туристических поездках на электропоездах. Об этом говорят результаты маркетингового исследования пригородной пассажирской компании «Содружество» за 2023 год.
«Развитие внутреннего туризма с использованием железнодорожного транспорта – одно из направлений деятельности пригородной пассажирской компании. Туристическая сфера рассматривается как механизм повышения пассажиропотока и привлекательности пригородных железнодорожных перевозок», – рассказал журналистам начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО «Содружество» Николай Еремцов.
По его словам, сейчас сформирован 21 туристический маршрут на пригородных поездах. Например, это направления из Казани в Свияжск, Камаево – «Иске Казан», Арск – «Кырлай», Шемордан.
«Видим определенный интерес со стороны граждан. Электропоезд – это социально ориентированный вид транспорта. Перевозка осуществляется регулярными поездами, которые есть в расписании. Это достаточно дешево. Например, до станции Свияжск билет стоит 110 рублей в одну сторону», – отметил Еремцов.
Он подчеркнул, что в настоящее время подвижного состава для имеющейся маршрутной сети достаточно. На сегодня у компании 38 электропоездов, 16 рельсовых автобусов и шесть цельнометаллических вагонов.
Спикер уточнил, что в прошлом году туристическими маршрутами воспользовались 11 тыс. пассажиров. За четыре месяца 2024 года уже перевезено 4 тыс. туристов. «В летний сезон ожидаем существенное увеличение турпотока», – заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»