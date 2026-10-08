Исследование: 27% компаний Казани используют удаленный формат работы

Сотрудники на удаленной работе есть в 27% компаний Казани. При этом специалисты, работающие из-за рубежа, встречаются лишь в 3% организаций. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей кадровых служб предприятий и организаций города.

В большинстве компаний, где используют дистанционный формат, на удаленке находится небольшая часть коллектива. В 76% таких организаций удаленно работают менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей сообщили, что дистанционный режим распространяется на 10% штата.

Чаще всего удаленно работают IT-специалисты. Они есть на дистанционной работе в 52% компаний, использующих такой формат.

На втором месте находятся специалисты по управлению персоналом, рекрутингу и кадровой работе – 18%. Бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами занимают третью позицию – по 11%.

Также дистанционно работают операторы кол-центров и инженерно-технические специалисты – по 10% компаний. В 9% организаций на удаленке находятся сотрудники отделов маркетинга и рекламы, в 8% – документооборота, в 6% – закупок и аналитики, в 5% – дизайна.